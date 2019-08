La grève à Londres-Heathrow ne devrait pas toucher l’aéroport de Prague

Plus de 4000 employés du premier aéroport européen seront en grève les 5 et 6 août, suite à l'échec des négociations de la revalorisation de leurs salaires. Cette grève touche le personnel chargé de l’enregistrement, de la maintenance, des contrôles de sécurité et les bagagistes. La grève entraînera l’annulation de 177 vols lundi et mardi.

L’aéroport Václav Havel de Prague n’a signalé aucune annulation de vol entre Prague et Londres. Toutefois, la situation pourrait changer dimanche ou lundi, a déclaré le porte-parole de l’aéroport de Prague Roman Pacvoň.