La Galerie nationale a dévoilé une partie de son programme 2019

La Galerie nationale a dévoilé une partie de son programme d'expositions en 2019. Des sculptures de l'artiste suisse Alberto Giacometti et une exposition consacrée aux expressionnistes français feront partie des grands moments de l'année à venir. L'exposition Giacometti qui débutera en juillet 2019 sera indubitablement une des plus grandes attractions proposées par la Galerie nationale. Elle est préparée en collaboration avec la Fondation Giacometti à Paris. Les sculptures seront montrées en parallèle avec celles de l'artiste tchèque Olbram Zoubek.

La Galerie nationale prévoie également une importante exposition de peintures Renaissance et baroques ainsi qu'un événement présentant des œuvres d'art réalisées entre 1796 et 1918 et intitulé « L'art du plus long siècle ». Après la saison 2019, le Palais des Foires où se trouvent les principaux locaux de la Galerie nationale, subira d'importants travaux de restauration.