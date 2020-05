La fréquentation du métro pragois a doublé

De plus en plus de personnes prennent à nouveau le métro à Prague. Tandis que le 1er mai, le métro avait enregistré 393 284 entrées et sorties, celles-ci s'élevaient déjà à 806 385 le 6 mai. En comparaison avec le début du mois d'avril, la fréquentation du métro a quasiment doublé.

Suite aux mesures de restriction imposées par le gouvernement tchèque à la mi-mars, pour lutter contre la propagation du coronavirus, les transports publics pragois avaient connu une baisse du nombre de passagers s'élevant jusqu'à 80%. « Tous les jours, nous contrôlons les chiffres, et nous sommes prêts à augmenter le nombre de lignes, » a fait savoir l'adjoint au maire Adam Scheinherr (Praha Sobě).