La famille du réalisateur Evald Schorm refuse de recevoir un prix du ministre de la Culture pour des raisons politiques

Le 21 octobre prochain, le ministère de la Culture ne remettra pas ses traditionnels prix dans les catégories du cinéma et de la littérature. C’est le réalisateur Evald Schorm, une des grandes figures de la nouvelle vague tchécoslovaque, décédé en 1988, qui devait être récompensé à titre posthume pour l’ensemble de son œuvre cinématographique. Or la famille du réalisateur a refusé de recevoir le prix « de la part du gouvernement actuel, fortement soutenu par le parti communiste et dirigé par une personne qui avait collaboré avec la police secrète communiste ». Dans une lettre adressée au ministre social-démocrate de la Culture, Antonín Staněk, l’épouse du réalisateur a rappelé qu’Evald Schorm avait été tout au long de sa vie persécuté par le régime communiste.

Lauréat du Prix d’Etat dans le domaine de la littérature, le romancier Jiří Hájíček, a lui aussi refusé de recevoir cette récompense prestigieuse, qui devait lui être remis le 21 octobre par le ministre de la Culture. L’écrivain estime que le jury de ce prix se laisse influencer par la politique. En été dernier, plusieurs personnalités ont en effet quitté ce jury en signe de protestation avec la politique du gouvernement d’Andrej Babiš.