La Faculté des lettres critique le partenariat de l’Université Charles avec une société de crédits à la consommation

La Faculté des lettres de l’Université Charles considère comme peu opportun le partenariat exclusif signé entre l’université et Home Credit, une des plus importantes sociétés mondiales de crédit à la consommation. Dans une déclaration écrite, la Faculté des lettres fait savoir qu’elle n’a pas été tenue informée de ce partenariat, déplore que la société en question soit désignée comme partenaire principal de l’institution et estime que cet accord met à mal l’image publique de cette dernière.

Début octobre, le groupe PPF, dont fait partie la société Home Credit, a signé un accord de partenariat de trois ans avec l’Université Charles de Prague, accord qui prévoit un soutien à hauteur de 500 000 couronnes par an, à destination notamment de la Faculté de mathématiques et de physique et de l’Institut des études économiques de la Faculté des sciences sociales. PPF est un groupe financier dont l’actionnaire majoritaire est le milliardaire Petr Kellner, première fortune de République tchèque.