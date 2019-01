La doyenne des Tchèques est morte à presque 109 ans

La doyenne des Tchèques est morte dimanche, dans un foyer de personnes âgées du VIe arrondissement de Prague. Květoslava Hranošová aurait célébré samedi prochain ses 109 ans. Selon les données de l’Assurance sociale tchèque, 385 femmes et 52 hommes âgés de plus de cent ans vivaient en République tchèque à la fin du mois de septembre 2018.

D’après les pronostics de l’Institut tchèque des statistiques, la population tchèque va continuer de vieillir dans le siècle à venir. A part des années 2060, un habitant sur trois du pays sera un senior. L’espérance de vie va continuer à augmenter. A la fin du XXIe siècle, les hommes pourraient avoir une espérance de vie de 88 ans, soit onze années de plus qu’aujourd’hui, et les femmes une espérance de vie de 91 ans, soit dix années de plus.