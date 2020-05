La diplomatie tchèque veut aider les exportations des entreprises tchèques

Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD) présentera lundi au gouvernement un plan d'action afin d'aider les entreprises tchèques à conserver leur place sur les marchés étrangers pendant la crise du coronavirus. Plus de 80% du PIB provient des exportations et plus de la moitié des emplois sont liés aux ventes vers l'étranger. Le chef de la diplomatie tchèque entend proposer un plan de soutien aux exportateurs tchèques sur le long terme.

Le ministre veut également se concentrer sur d'autres secteurs. En Afrique par exemple, les entreprises tchèques ont des chances de présenter des projets d'équipement d'hôpitaux ou d'unités de soins intensifs, estime-t-il encore.