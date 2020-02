La démolition de la porcherie de Lety devrait commencer en juin

La démolition de la porcherie de Lety, située à l'emplacement de ce qui fut un camp de concentration destiné aux Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale, devait commencer en juin prochain, a fait savoir la porte-parole du Musée de la culture rom, qui prévoit d'y créer un mémorial de l'holocauste rom. La démolition, pour laquelle l'Etat a débloqué 110 millions de couronnes, doit s'achever au cours de l'année 2020. Les travaux effectifs de construction du mémorial devraient commencer l'an prochain. Le Musée prévoit de l'ouvrir au grand public en 2023.

Le camp de Lety a été ouvert en août 1940. A partir de mai 1943, 1 308 hommes, femmes et enfants de la communauté rom, y ont été enfermés. 327 y sont morts, et plus de 500 ont été envoyés à Auschwitz. Moins de 600 prisonniers roms sont revenus des camps de concentration à la fin de la guerre. Selon les estimations des historiens, les nazis ont été responsables de l'assassinat de 90% des Roms de Bohême et de Moravie.