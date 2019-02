La couronne tchèque a 100 ans

En attendant une possible adoption de l’euro à une date qui reste pour l’’instant toujours indéterminée, c’est avec une soirée de gala au Château de Prague que la Banque nationale tchèque (ČNB) a lancé, jeudi, les célébrations du centenaire de la création de la couronne tchécoslovaque et tchèque. Devant une centaine d’invités, parmi lesquels notamment le président de la République et le Premier ministre, un nouveau livre traitant de l’histoire de la monnaie a été présenté, de même que la réplique d’une pièce en or de 130 kilos et un billet anniversaire de 100 couronnes.

Le gouverneur de la ČNB, Jiří Rusnok, a rappelé à cette occasion que la création de la couronne en 1919 avait été une des premières actions entreprises par les dirigeants de la nouvelle République tchécoslovaque, fondée quelques mois plus tôt à la fin de la Première Guerre mondiale. Une exposition rappelant ces cent ans d’histoire a été ouverte au public ce vendredi au Château de Prague.