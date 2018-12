La Commission européenne approuve l’acquisition par Daniel Křetínský des titres de presse et radios du groupe Lagardère

La Commission européenne a annoncé ce lundi qu’elle approuvait la cession par le groupe Lagardère d’une grande partie de ses médias à l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský. Dans ses conclusions, la Commission estime que ces acquisitions ne représenteront pas une menace pour la concurrence.

En avril dernier, le groupe Lagardère avait annoncé céder ses radios en République tchèque (Evropa 2, Frekvence 1) et ailleurs en Europe centrale, ainsi qu’un bouquet de magazines français, dont Elle et Télé 7 Jours, au groupe Czech Media Invest, dont Daniel Křetínský est l’actionnaire majoritaire. Ce dernier est également copropriétaire du club de foot du Sparta Prague et principal actionnaire d’une entreprise énergétique, EPH.

A noter qu’à côté de ces rachats, Daniel Křetínský a également racheté l’hebdomadaire français Marianne et qu’en octobre dernier, il a acquis une part de 49 % que détenait le banquier d’affaires Matthieu Pigasse dans le holding Le Nouveau Monde, un des actionnaires du prestigieux journal Le Monde.