La commission du contrôle budgétaire du Parlement européen en mission en Prague

Une équipe de six députés européens, avec la présidente de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen à sa tête, Monika Hohlmeier, entame ce mercredi soir une visite en République tchèque. Celle-ci s’inscrit dans le cadre des soupçons de conflits d’intérêts qui pèsent sur le Premier ministre Andrej Babiš, selon les rapports d’audit commandés par la Commission européenne. Des rencontres avec des responsables de différents ministères, le président de l’Office suprême de contrôle (NKÚ) ou encore des représentants d’ONG et des journalistes sont notamment prévues ces jeudi et vendredi.

L’objectif de cette mission sera de mieux comprendre l’usage qui est fait en République tchèque des subventions en provenance des fonds européens. Les députés européens, au nombre de six, parmi lesquels deux Tchèques, souhaitent également s’entretenir avec Andrej Babiš. Le chef du gouvernement n’a toutefois pas confirmé sa participation.