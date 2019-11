La Chambre des médecins tchèques réclame une augmentation plus conséquente des salaires

La Chambre des médecins tchèque (ČLK) réclame une augmentation annuelle des salaires des médecins exerçant dans les hôpitaux et les centres de soins d’au moins 10 %. L’organisation, qui était réunie en congrès à Brno lundi et compte un peu plus de 52 000 membres, considère que la hausse de 1 500 couronnes (près de 60 euros) à compter de janvier prochain approuvée par le gouvernement est très insuffisante.

En réaction, le ministère de la Santé a indiqué qu’il appartenait aux directeurs des hôpitaux de décider s’ils souhaitent ou peuvent augmenter les salaires des médecins de plus de 1 500 couronnes, montant minimal fixé par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre Adam Vojtěch (mouvement ANO) a reproché à la ČLK de se contenter de critiquer sans proposer de solutions.