La canicule va aussi frapper la Tchéquie

La République tchèque aussi sera concernée par la canicule qui doit frapper l’Europe cette semaine. Si les températures devraient osciller entre 30 et 34ºC mardi, il fera encore plus chaud dès mercredi, particulièrement en Bohême et en Moravie du Sud où le mercure pourrait grimper jusqu’à 37 ºC.

Jeudi, un front froid devrait traverser le pays en direction du sud-est, apportant une très légère baisse des températures. Les météorologues mettent particulièrement en garde la population contre la vague de chaleur de mercredi et invite les gens à s’hydrater correctement et à ne pas s’exposer au soleil plus que nécessaire.