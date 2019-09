La Bibliothèque nationale expose des manuscrits rares de l’époque de Venceslas IV

A l’occasion des 600 ans de la mort du roi Venceslas IV, la Bibliothèque nationale expose ce vendredi et samedi six manuscrits historiques rares du tournant du XIVe et XVe siècle. Ces manuscrits sont d’ordinaire conservés dans les archives de la Bibliothèque, et rarement montrés au public.

Le roi Venceslas IV a rassemblé en son temps une grande collection de livres avec l’objectif de créer une bibliothèque digne de rivaliser avec celles de la royauté en France. On suppose qu’elle a été volée ou détruite par les Hussites, au cours des années mouvementées qui ont suivi.