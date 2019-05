Krteček, la célèbre petite taupe, sur des voitures de Formule 1

La célèbre petite taupe imaginée par Zdeněk Miler et connue en République tchèque sous le nom de Krteček va se retrouver sur les voitures de coureurs de Formule 1 Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi de l’écurie Alfa Romeo. Selon Frédéric Vasseur, patron de l’équipe, la figurine de Krteček doit aider à attirer un nouveau public : « Krteček est connu dans le monde entier et peut nous aider à cela. Il est connu de milliers d’enfants et peut permettre de les familiariser avec notre sport, » a-t-il encore déclaré dans un communiqué de presse.

La petite taupe a auparavant effectué un voyage dans l’espace grâce à l’astronaute américain Andrew Feustel qui a emmené la figurine à deux reprises lors d’une mission spatiale.