Kobra, la brigade anti-corruption, présente un bilan positif dans la lutte contre l'évasion fiscale

La brigade de la police tchèque spécialisée dans la lutte contre la corruption, appelée Kobra, a permis d'empêcher la fuite de capitaux d'un montant total de 2,5 milliards de couronnes tchèques (environ 100 millions d'euros) l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur qui vante l'efficacité de son combat contre l'évasion fiscale.

Kobra est composée d'agents de police et d'experts des autorités fiscale et douanière. Fondée en 2014, cette brigade spéciale aurait permis de récupérer en tout plus de 11,5 milliards de couronnes en moins de cinq ans, d'après les chiffres communiqués par le ministère.