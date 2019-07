Klára Kolouchová devient la première femme tchèque à conquérir les trois plus hauts sommets du monde

L’alpiniste tchèque Klára Kolouchová a atteint le sommet du K2, au Népal, ce jeudi matin. Elle devient ainsi la première femme tchèque à avoir conquis les trois plus hauts sommets du monde. Klára Kolouchová a atteint le sommet du Mont Everest en 2007 et le Kangchenjunga, soit le troisième plus haut sommet du monde, au mois de mai dernier.

Klára Kolouchová est parvenue au sommet du K2 à la troisième tentative. Cette montagne de l’Himalaya est considérée comme une des plus difficiles et plus dangereuses au monde. Actuellement, elle travaille sur un documentaire relatant son ascension avec la réalisatrice Jana Počtová.