Karel Gott prépare son 80è anniversaire à coups de compilations

L'incomparable chanteur tchèque de variété Karel Gott a donné le coup d'envoi aux événements organisés pour son 80e anniversaire avec le lancement de deux nouvelles compilations. Il a confié à la station Rádio Impuls qu'il s'agit de ses plus grands tubes 1964-2019 et d'une autre compilation, Monumental - 300 chansons de la période 1962-2019.

Karel Gott aura 80 ans le 14 juillet. Au cours d'une carrière de près de six décennies, il a sorti plus de 100 albums et enregistré plus de 50 millions de ventes, en République tchèque et sur les marchés germanophone et russe.