Justice : un musicien persécuté par le régime communiste témoigne

Vratislav Brabenec, saxophoniste du groupe The Plastic People of The Universe, a témoigné devant le juge ce mardi dans l'affaire qui l'oppose à cinq membres de l'ancienne police du régime communiste.

Menace d'enlèvement de sa fille de deux ans, interrogatoires de plusieurs heures, fouilles zélées de son domicile et menaces de tuer son chien : le musicien a décrit les méthodes utilisées dans le cadre de l'opération tristement célèbre appelée Asanace (Assainissement) et qui l'ont poussé à émigrer vers le Canada dans les années 1980, après que le procès de son groupe a motivé la rédaction de la Charte 77 par la dissidence.

Les cinq agents mis en examen sont accusés d'abus d'autorité par une personne dépositaire de l'autorité publique. Ils nient tous ces accusations.