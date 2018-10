Judo : Lukáš Krpálek remporte le Grand Prix au Mexique

Le champion de judo tchèque Lukáš Krpálek a remporté sa troisième médaille d'or au Grand Prix de Cancún, au Mexique. Le champion olymique et vice-champion du monde a battu le Cubain Andy Granda dans la catégorie des plus de 100 kilos.

Lukáš Krpálek est ancien champion d'Europe et du monde, et actuel champion olympique dans la catégorie des plus de 100 kilos. Il est le judoka tchèque le plus titré de l'histoire tchèque et tchécoslovaque et a été désigné Judoka tchèque de l'année tous les ans entre 2008 et 2015.