Journée portes ouvertes à la Radio tchèque

La Radio tchèque ouvre ses portes au public ce samedi, à l'occasion de son 96e annivresaire. Les visiteurs qui souhaite découvrir le bâtiment et leurs présentateurs favoris peuvent profiter de la journée pour déambuler dans les locaux. Des visites guidées régulières sont organisées toute la journée. Cette journée anniversaire va de pair avec des festivités en plein air et un concert dans le parc de Riegrovy sady, non loin du bâtiment historique, sis au numéro 12 de la rue Vinohradská.

Les premières émissions radiophoniques de la Radio tchécoslovaques remontent au 18 mai 1923, depuis une tente militaire dans le quartier de Kbely à Prague. La Tchécoslovaquie est ainsi devenue le deuxième pays européen, après la Grande Bretagne, à avoir des émissions radiophoniques régulières.