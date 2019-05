Journée de lutte contre le cancer du poumon

La Ligue contre le cancer organise, ce mercredi, la 23e édition de la collecte nationale qui permet d’intensifier la lutte contre le cancer. Plus de 14 700 bénévoles vendent, dans la rue, des fleurs jaunes à un prix symbolique de 20 couronnes (moins d’un euro). L’année dernière, la collecte a permis de rassembler plus de 11 millions de couronnes (environ 427 000 euros). Le bénéfice a été destiné à l'accompagnement des personnes malades, ainsi qu’à la recherche et aux programmes de prévention.

En 2019, l’opération est consacrée à la prévention du cancer du poumon qui fait chaque année plus de 5 000 victimes en République tchèque.