Jiří Menzel récompensé pour l’ensemble de son œuvre en Israël

Le festival international du film de Haïfa, en Israël, a décerné un prix au réalisateur et acteur tchèque Jiří Menzel pour l’ensemble de sa carrière. Selon le site de la Radio publique tchèque iROZHLAS.cz, qui a publié l’information, c’est l’épouse du réalisateur, Olga Menzelová, qui a reçu le prix à sa place. La 34e édition du festival de Haïfa, qui s’achève le 1er octobre prochain, présente le film The Interpreter (L’Interprète), une coproduction entre la République tchèque, la Slovaquie et l’Autriche réalisée par le cinéaste slovaque Martin Šulík.

Ce film où Jiří Menzel joue le rôle principal représentera la Slovaquie aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger.