Jeux vidéo : un stand national tchèque à la Gamescom 2019 de Cologne

Sept studios tchèques de création et développement de jeux vidéo présenteront leurs produits au prochain salon international Gamescom à Cologne, en Allemagne.

Parmi les exposants présents sur le stand national tchèque figurent des studios établis tels que Bohemia Interactive, Charged Monkey, BadFly Interactive et Czech Games Edition, ainsi que les start-ups Charles Games, Gold Knights et Outside the Fox.

Le stand national est organisé par l'association tchèque des développeurs de jeux et l'agence nationale CzechInvest avec le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce. La dixième édition de la foire Gamescom aura lieu du 20 au 24 août. C'est la deuxième fois que la République tchèque y dispose d'un stand national.