Jean-Yves Le Drian est à Prague ce vendredi

Ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian rencontre, ce vendredi, à Prague, son homologue tchèque Tomáš Petříček (ČSSD). Leurs échangent portent sur les grands enjeux de l’actualité européenne et internationale sur lesquels la France et la République tchèque coopèrent étroitement. Il s’agit en particulier des contributions conjointes à la sécurité et à la stabilité du Sahel.

Jean-Yves Le Drian doit également rencontrer d’anciens dissidents et signataires de la Charte 77 et prononcer un discours sur l’héritage de 1989 pour l’Europe, dans le cadre d’un colloque international sur les 30 ans de la chute du rideau de fer organisé par le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), l’Université Charles de Prague et d’autres institutions encore.