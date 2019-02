Jaroslav Kmenta et Ondřej Kundra lauréats du prix du journalisme Ferdinand Peroutka

Le prix prestigieux prix du journalisme Ferdinand Peroutka a été remis, mercredi, aux reporters Jaroslav Kmenta et Ondřej Kundra. La cérémonie s’est déroulée au Centre d’art contemporain DOX, à Prague. Jaroslav Kmenta fait partie de l'équipe de journalistes d'investigation du magazine Reportér. Il est également auteur d’une dizaine de livres. Pour sa part, Ondřej Kundra travaille pour l’hebdomadaire Respekt. Les deux journalistes se spécialisent dans les enquêtes sur la corruption en République tchèque et sur les liens entre le monde des affaires et la politique.

Le Prix Ferdinand Peroutka a été lancé en 1995. Il porte le nom d'un des journalistes tchèques les plus importants de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre.