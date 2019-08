Investissements étrangers : le Sud-Coréen Nexen Tire ouvre une usine près de Žatec

Le grand producteur sud-coréen de pneus automobiles Nexen Tire a ouvert sa nouvelle usine, la première en Europe, près de la ville tchèque de Žatec ce mercredi. L'usine, d'une valeur de 22 milliards de CZK, qui emploiera 1 300 personnes à terme, est le troisième plus grand projet d'investissement dans le pays réalisé en partenariat avec CzechInvest.

La société prévoit d’exporter trois millions de pneus d’ici à la fin de l’année et devrait pouvoir en produire jusqu'à 11 millions par an par la suite pour fournir ses clients dont les principaux se trouvent en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Petr Očko, a souligné le fait que l'installation comprenait également un centre de recherche destiné à tester de nouvelles technologies.