Invasion soviétique de 1968 : le président Zeman convoque l’ambassadeur russe

Le président Miloš Zeman a convoqué l’ambassadeur russe au Château de Prague pour qu’il s’explique sur un projet de loi à la Douma qui affirme que les troupes soviétiques ayant participé à l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968 avaient agi pour contrer un « coup d’Etat ». Le projet de loi prévoit également de donner aux soldats participants le statut d’anciens combattants.

Le porte-parole du président tchèque a déclaré sur Twitter que le président tchèque avait invité l’ambassadeur russe au Château le 13 juin prochain. Plus tôt cette semaine, le ministère tchèque des Affaires étrangères avait également critiqué la position russe sur le sujet, estimant que le projet de loi était « en contradiction claire avec les lois internationales » et un traité de 1993 entre Prague et Moscou.