Plus de 10 000 clients des sociétés énergétiques ČEZ et E.ON étaient privés d'électricité, lundi, suite aux vents violents qui ont touchent l’ensemble du territoire du pays. La situation est revenue à la normale dans la matinée de mardi. Des dégâts ont été enregistrés notamment dans le sud du pays, ainsi qu’en Bohême centrale. Des vents violents qui peuvent atteindre 100km/h pourraient encore souffler, mercredi et jeudi, en Moravie (Est).