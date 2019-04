Inondations en Iran : la République tchèque envoie de l’aide humanitaire

La République tchèque va envoyer une aide humanitaire en Iran, à destination des populations touchées par de graves inondations qui ont frappé 28 des 31 provinces du pays. Des générateurs électriques, des pompes à eau, des tentes, des sacs de couchage et des couvertures vont être envoyés dans le pays, ont fait savoir les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Jan Hamáček et Tomáš Petříček (CSSD), ainsi que le directeur général des sapeurs-pompiers, Drahoslav Ryba. Les inondations ont fait au moins 76 morts en un moi, et les dégâts matériels sont estimés à environ 2 millions d’euros.

L’Iran a demandé officiellement une aide humanitaire à la République tchèque la semaine dernière. Un avion gouvernemental spécial sera affrété pour l’Iran avec une quinzaine de palettes de matériel demandé par Téhéran. D’après le ministre des Affaires étrangères, la République tchèque est une des premiers pays européens à avoir répondu à l’appel à l’aide de l’Iran, aux côtés de l’Allemagne, la France, l’Italie et la Slovaquie voisine.