Inflation : en avril, la Tchéquie a eu le taux annuel le plus élevé de toute l’UE

La République tchèque est le pays de l’Union européenne qui a affiché le taux d’inflation annuel le plus élevé en avril (+3,3%), selon les données publiées mercredi par Eurostat, l’office statistique de l’UE, et ce alors que les taux moyens pour l’ensemble des Etats membres et pour la zone euro ont été en baisse, respectivement à 0,7% et 0,3%.

Derrière la République tchèque figurent deux autres pays du groupe de Visegrád avec les rythmes d’inflation les plus élevés : la Pologne (2,9%) et la Hongrie (2,5%). Un taux annuel mesure l’évolution des indices des prix à la consommation harmonisés entre le mois pris en compte et le même mois de l’année précédente.

Inversement, à l’autre bout de l’échelle, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Slovénie (-1,3%), à Chypre (-1,2%), en Estonie et en Grèce (-0,9% chacune). Plus généralement, par rapport au mois de mars, l'inflation annuelle a baissé dans vingt-six États membres et est restée stable dans un Etat.