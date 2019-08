Industrie automobile : reprise de la croissance de la production

Après une légère baisse durant le premier semestre, l’industrie automobile, un des moteurs de l’économie du pays, a repris du poil de la bête en République tchèque avec une augmentation de sa production de 1,4%. Un peu plus de 834 000 véhicules particuliers sont ainsi sortis des usines des constructeurs installés dans le pays depuis le début de l’année année. Les chiffres ont été communiqués, ce mardi, par l’Association de l’industrie automobile.

Škoda Auto a produit un peu plus de 60% de ce total (512 000 véhicules), devant Hyundai (187 000) et le consortium Toyota Peugeot Citroën Automobile (134 000). Malgré la baisse du nombre d’immatriculations en Europe et en Chine notamment, les constructeurs automobiles installés en Tchéquie parviennent à conserver leurs parts sur les différents marchés étrangers, plus de 90% de la production étant destinée à l’export.