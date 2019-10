Indice d’égalité de genre dans l’UE : la Tchéquie figure toujours en queue de peloton

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a publié, ce mardi, son 5e indice d’égalité de genre, qui porte sur l’année 2017 et n’est pas positif pour la République tchèque. Celle-ci ne figure en effet qu’à la 21e place parmi les vingt-huit Etats membres de l’UE.

Depuis 2005, année de parution du premier indice, la situation des femmes par rapport aux hommes n’a pratiquement pas évolué en République tchèque. Celle-ci a même reculé de quatre places. Cet indice évalue les progrès réalisés vers l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’UE et par ses États membres dans le temps. Fondé sur les priorités politiques de l’UE, cet indice inclut six domaines principaux que sont le travail, l’argent, le savoir, le temps, le pouvoir et la santé, tout en donnant un aperçu dans deux autres domaines, à savoir la violence contre les femmes et les inégalités croisées.

La République tchèque figure en dessous du score moyen pour l’ensemble des 28 dans tous les domaines. Elle ne présente qu’un score global de 55,7 points sur 100, alors que la moyenne européenne est de 67,4. En tête de cet indice, la Suède présente un score de 83,6 points. « La République tchèque progresse plus lentement que les autres pays membres », constate ainsi l’EIGE.