Incendie d'une église du XVIe siècle : le verdict confirmé en appel contre les coupables

La Haute cour de justice d'Olomouc a confirmé en appel les peines de prison prononcées contre les trois jeunes auteurs de l'incendie qui avait ravagé, au début du mois d'août 2017, une église datant du XVIe siècle et située sur la localité de Guty près de Třinec, à l'extrême est de la Tchéquie. Les trois individus ont donc respectivement écopé de peines d'emprisonnement de trois ans et demi, de huit ans et de neuf ans. Le plus jeune, qui n'avait pas encore la majorité au moment des faits, s'est vu attribuer la peine la plus faible. Les trois accusés, qui avaient planifié l'incendie et qui l'ont filmé avec un téléphone portable, ont fait appel du verdict du tribunal régional d'Ostrava prononcé en juin dernier.

Les dégâts causés sur cette église catholique, construite en bois au milieu du XVIe siècle, sont évalués à une somme de 20 millions de couronnes (environ 800 000 euros). Le dommage historique est lui inestimable, écrit l'agence de presse ČTK.