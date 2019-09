Ilham Tohti et l'Initiative des jeunes pour les droits de l'homme se partagent le Prix des droits de l'homme Václav Havel 2019

Le 7ème Prix des droits de l’homme Václav Havel, décerné chaque année par le Conseil de l’Europe, en partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation de la Charte 77, a été décerné conjointement à Ilham Tohti et à l’Initiative des jeunes pour les droits de l'homme.

Le prix leur a été remis ce lundi, lors d’une cérémonie spéciale au Palais de l’Europe à Strasbourg, jour de l’ouverture de la session plénière d’automne de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

Ilham Tohti, 49 ans, est un intellectuel ouïghour de renommée publique en Chine. Il œuvre depuis plus de vingt ans à améliorer la situation de la minorité ouïghoure et à promouvoir le dialogue et la compréhension interethniques en Chine. En septembre 2014, il a été condamné à la prison à vie.

L’Initiative des jeunes pour les droits de l’homme a été créée en 2003. Elle s’attache à promouvoir la réconciliation en établissant des liens entre les jeunes des Balkans, de différents groupes ethniques, régions et pays.