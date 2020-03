Il y a 75 ans, Prague était victime d'un second bombardement aérien

Il y a 75 ans, le dimanche 25 mars 1945, peu avant midi, Prague était la cible d'un second bombardement aérien des Alliés. Le premier bombardement avait eu lieu quelques temps auparavant, le 14 février. Le 25 mars, 400 bombardiers américains survolaient la capitale tchèque, visant notamment les aéroports de Letňany et Kbely, base de dizaines d'avions de la Lutfwaffe, mais aussi des usines des quartiers de Vysočany et Libeň.

Le second bombardement de Prague a fait 516 victimes en tout, essentiellement des civils. 140 avions de la Lufwaffe ont été détruits, mais aussi de nombreuses maisons. Quelque 1 300 bâtiments ont été endommagés.