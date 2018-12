Huit films, dont un biopic sur Václav Havel, décrochent 64 millions de couronnes de subventions

Huit nouveaux longs-métrages seront soutenus par le Fonds d’Etat pour la cinématographie. Ils ont été sélectionnés parmi 22 autres candidats et se partageront un total de 64 millions de couronnes de subventions. C’est le projet de biopic consacré à la vie de l’ancien dissident et président Václav Havel, du scénariste et réalisateur Slávek Horák, qui obtient la somme la plus importante avec 14,5 millions de couronnes. Il se concentre sur sa vie entre 1968 jusqu’à la révolution de velours.

Parmi les autres films soutenus, Admin pour lequel le réalisateur, Olmo Omerzu, récemment récompensé d’un Globe de cristal au Festival du film de Karlovy Vary, recevra 11 millions de couronnes. Des réalisateurs chevronnés comme Bohdan Sláma ou Václav Kadrnka font également partie des heureux bénéficiaires de ces subventions pour mener à bien leurs projets.