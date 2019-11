Hockey/NHL : Václav Nedomanský, 2è Tchèque de l'histoire au Temple de la renommée

Václav Nedomanský est devenu le deuxième Tchèque à être intronisé au Temple de la renommée du hockey sur glace à Toronto cette semaine, après le gardien Dominik Hašek en 2014.

Né à Hodonín en 1944, V. Nedomanský faisait partie de l'équipe tchécoslovaque championne du monde en 1972 et a inscrit 163 buts en 220 matchs pour l'équipe nationale.

Il a ensuite fui la Tchécoslovaquie communiste et est arrivé à Toronto via la Suisse. Ce n'est qu'à 33 ans que Nedomanský a débuté sa carrière dans la prestigieuse NHL, d'abord aux Red Wings de Détroit, puis aux Rangers de New York et aux Blues de St. Louis.