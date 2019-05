Hockey – Mondial : les Tchèques ont dominé la Suisse, place maintenant aux quarts de finale

La République tchèque a battu la Suisse (5-4), ce mardi à Bratislava, pour son septième et dernier match de groupe comptant pour le premier tour du championnat du monde de hockey sur glace. Avec un bilan de six victoires en sept matchs, la Reprezentace termine à la deuxième place du groupe B, derrière la Russie, seule équipe à l’avoir battue et toujours invaincue depuis le début de la compétition.

Les Tchèques connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale, matchs à élimination directe, à l’issue des derniers matchs du premier tour de ce Mondial au programme ce mardi soir, concrètement Russie - Suède et Canada - Etats-Unis. Les quarts de finale seront disputés jeudi.