Hockey – Mondial des -20 ans : devant leur public, les juniors tchèques ont dominé la Russie

L’équipe de République tchèque junior de hockey sur glace a réussi son entrée en matière au championnat du monde en battant la Russie (4-3), à Ostrava, jeudi. Cette victoire surprise obtenue dans une salle que près de 9 000 spectateurs avaient remplie, lance parfaitement la Reprezentace dans « son » Mondial, avant son deuxième match de groupe contre l’Allemagne, samedi après-midi.

Tournoi réunissant chaque année les meilleurs joueurs âgés de moins de 20 ans, le championnat du monde junior se tient à Ostrava et à Třinec, dans l’est de la République tchèque, jusqu’au 5 janvier. Après la Russie et l’Allemagne, les juniors tchèques, placés dans un groupe particulièrement relevé, affronteront encore les Etats-Unis et le Canada. La Finlande est la tenante du titre.