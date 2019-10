Hockey : la prestigieuse NHL de retour à Prague ce vendredi

Alors que la saison régulière de NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine de hockey sur glace, a redémarré mercredi soir, un match entre les Flyers de Philadelphie et les Blackhawks de Chicago sera disputé à Prague, à l’O2 Arena, ce vendredi soir. Pour les deux équipes, qui se sont entraînées dans la capitale tchèque devant quelque 8 000 personnes jeudi, il s’agira de l’entrée en matière dans la compétition.

Trois joueurs tchèques figurent dans les effectifs des deux franchises américaines : l’ailier Jakub Voráček du côté de Philadelphie et Dominik Kubalík et David Kämpf dans le camp de Chicago. C’est la première fois depuis neuf ans qu’un match officiel de la NHL est organisé à Prague. Plus de 17 000 spectateurs sont attendus pour cet événement.