Hockey - Channel One Cup : défaits par les Suédois, les Tchèques terminent derniers

La sélection tchèque de hockey sur glace a été battu dimanche à Moscou la Suède (2-3) dans son dernier match de la Channel One Cup. La Reprezentace n'a pas su réagir après sa défaite écrasante contre la Russie la veille (2-7) et termine quatrième et donc dernière de la compétition. Celle-ci constitue le deuxième des quatre tournois opposant chaque saison les quatre nations majeurs du hockey européen dans le cadre de l’Euro Hockey Tour. La One Channel Cup a été remportée par la Russie, devant la Finlande et la Suède.

La Tchéquie est pour l'heure bonne dernière de l'Euro Hockey Tour. Elle avait terminé troisième de la Coupe Karjala, le premier tournoi de cette compétition, disputée en Finlande au mois de novembre.