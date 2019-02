Hockey: à 47 ans, Jaromír Jágr plante toujours

La légende vivante du hockey tchèque (et tchécoslovaque), Jaromír Jágr, n'a pas fini ses prouesses sur la glace. De retour après quelque temps d'absence et après avoir fêté son 47è anniversaire, il a marqué mardi soir un but en play-off pour son club de Kladno, mais n'a pu empêcher la défaite contre Litoměřice 4-5.

"Je suis content de pouvoir rejouer - à mon âge c'est déjà dur de s'entraîner", avait récemment déclaré Jágr, qui est devenu mardi l'un des deux buteurs les plus âgés de l'histoire du hockey tchèque.