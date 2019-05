HN: Babiš pour Šefčovič à la tête de la Commission européenne

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš et ses homologues hongrois, slovaque et polonais du goupe de Visegrad (V4) voudraient voir l'eurocommissaire slovaque Maroš Šefčovič prendre la tête de la nouvelle Commission européenne (CE). L'information a été publiée mardi par le quotidien tchèque Hospodářské Noviny, qui cite des sources "proches de Babiš et de la CE". En cas d'échec, écrit HN, il serait envisagé de présenter le diplomate slovaque à la tête de la diplomatie européenne, en remplacement de Frederica Mogherini.

Maroš Šefčovič avait été désigné comme candidat du Parti social-démocrate SMER de Robert Fico à la dernière présidentielle slovaque qu'il a perdue contre Zuzana Čaputová.

Avant de s'envoler pour Bruxelles mardi, Andrej Babiš a démenti les informations de HN, les qualfiant de "spéculations".