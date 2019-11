Grève des enseignants : ministère et syndicats pas d'accord sur les chiffres

Selon le ministère de l'Education et des Sports, entre 11 et 24% des écoles du pays étaient en grève ce mercredi. Les syndicats estiment quant à eux que la moitié des écoles ont soutenu ce mouvement. Selon eux, 1221 écoles sont restées fermées, 2700 ont ouvert avec un régime réduit et 3000 ont soutenu la grève.

A Prague, sur 900 écoles, 74 étaient fermées mercredi matin.

Les enseignants estiment que les promesses salariales du gouvernement n'ont pas été tenues.