Grande collecte de denrées ce samedi dans toute la République tchèque

Quelque 750 magasins et grandes surfaces, ainsi que des milliers de volontaires participent, ce samedi, dans tout le pays, à la sixième édition de la Collecte alimentaire nationale. Les produits alimentaires et d’hygiène sont également récupérés via les magasins en ligne.

Selon la Fédération tchèque des banques alimentaires, la collecte devrait être la plus importante depuis le lancement de cette action d’aide aux plus nécessiteux en République tchèque, il y a sept ans.

A compter de 2019, la collecte est organisée deux fois par an : l’édition précédente qui s’est déroulée au printemps dernier a permis de récolter 259 tonnes de produits alimentaires et 26 tonnes de produits d’hygiène.