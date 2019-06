Gouvernement : le vote d’une nouvelle mention de censure prévu ce mercredi

Le vote d’une motion de censure contre la coalition gouvernementale dirigée par Andrej Babiš est prévu à la Chambre des députés, ce mercredi. La motion a été déposée par cinq partis de l’opposition en réaction aux projets de rapports d’audit de la Commission européenne, qui établissent que le Premier ministre, ancien propriétaire du groupe Agrofert, est en situation de conflit d’intérêts. Bien que minoritaire, la coalition composée du mouvement ANO et du parti social-démocrate (ČSSD) devrait rester en place. Elle bénéficie en effet du soutien du parti communiste.

Pour que cette motion de censure puisse être adoptée, un minimum de 101 voix sur les 200 sièges que compte la Chambre basse du Parlement est nécessaire. Il y a six mois de cela, une première initiative similaire avait déjà échoué. La motion de censure déposée alors par six partis de l’opposition n’avait reçu que 92 voix. Ce mercredi, un débat long de plusieurs heures est attendu avant le vote. Celui-ci se tient trois jours après la grande manifestation contre le chef du gouvernement qui a rassemblé à Prague plus de 250 000 personnes.