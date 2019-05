GoT : sur Facebook, la diplomatie tchèque se félicite de la fin de la guerre à Westeros

Dans un post humoristique sur sa page Facebook, le ministère tchèque des Affaires étrangères s’est félicité ce mardi matin de la fin de la guerre civile à Westeros, continent imaginaire de la série Game of Thrones qui s’est définitivement conclue dimanche, sur la chaîne HBO. « Nous considérons l’élection de Brandon Stark comme un pas positif pour le renforcement de la stabilité du royaume et pour l’amélioration des conditions de vie des habitants, » peut-on encore lire sur la page Facebook de la diplomatie tchèque. Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček a ensuite partagé le lien sur son compte Twitter estimant que « la guerre (était) terminée et nous l’avons accueilli avec soulagement. »

Le post du MAE tchèque a suscité des réactions diverses, certains commentaires estimant que le ministère « devrait plutôt travailler ». La plupart ont toutefois pris la chose avec humour, demandant par exemple quelles seraient les conditions « pour voyager au Nord, après son détachement du reste du royaume. » « Ont-ils négocié un accord ou s’agit-il d’un Nordxit dur ? » se demande ainsi un internaute.