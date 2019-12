Fusillade à Ostrava : six victimes et plusieurs blessés, le tireur s’est donné la mort

Un homme de 42 ans a ouvert le feu ce mardi après 07h00 à l’hôpital d’Ostrava, ville située à environ 300 km à l'est de Prague. Il a tué six personnes, avant de prendre la fuite. Retrouvé par la police au bout de trois heures, l’agresseur s’est donné la mort.

Selon le directeur de l’hôpital Jiří Havrlant, la fusillade a eu lieu dans la salle d’attente du service de traumatologie. L'auteur de l'attaque, qui n'était pas en possession légale d'une arme, a ouvert le feu contre une dizaine de patients.

Cinq personnes sont mortes sur le coup, une sixième est décédée en salle d'opération. Trois autres personnes ont été blessées, dont deux qui se trouvent dans un état grave.

Le président de la République Miloš Zeman a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes. Le Premier ministre Andrej Babiš, qui a annulé son voyage en Estonie, et le ministre de l’Intérieur Jan Hamáček se sont rendus sur place.

Les fusillades sont rares en République tchèque. Le plus grave incident du genre s’était produit en 2015 à Uherský Brod, dans le sud-est du pays. Un client d’un restaurant y avait tué huit personnes avant de se suicider.