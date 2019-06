Ce lundi se sont déroulées les funérailles de l’écrivain et ancien prisonnier politique Jiří Stránský, décédé le 29 mai à l’âge de 87 ans. Dans la matinée le cardinal Dominik Duka a célébré une messe dans l’église Notre-Dame-de-Týn, au centre-ville de Prague.

Prisonnier politique sous le régime communiste, l’écrivain Jiří Stránský est connu notamment pour son célèbre roman Zdivočelá země (The Land Gone Wild ou Le Pays ensauvagé), qui a fait l’objet d’une adaptation à succès pour une série télévisée. Emprisonné à deux reprises pour son opposition à la dictature communiste dans les années 1950 puis 1970, comme son père et son frère, Jiří Stránský s’inspirait dans son œuvre littéraire notamment de son passé dans les camps de travaux forcés et les mines d’uranium. Il a été interdit de publication jusqu’à la révolution en 1989.